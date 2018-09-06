أبو الغيط يشيد بقرار باراغواي نقل سفارتها من القدس

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار حكومة باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، واصفا إياه بأنه تصحيح لخطأ ارتكبته الحكومة السابقة في مايو الماضي، بصورة لم تراع القانون الدولي ولا اعتبارات العدالة.

وأضاف الأمين العام، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، أن الدول التي اختارت السير في ركاب الولايات المتحدة بنقل سفاراتها إلى القدس إنما فعلت ذلك بدافع مصالح ضيقة أو ابتزاز مارسته عليها إسرائيل، وأن تصحيح هذا الخطأ من جانب باراغواي هو أمر يستدعي الاحترام ويستوجب التقدير من قبل العرب جميعا، وليس الفلسطينيين وحدهم.

© Sputnik . Evgeny Biyatov فلسطين ترحب بقرار إعادة سفارة باراغواي من القدس إلى تل أبيب

وأكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام تلقى من سفير باراغواي في القاهرة كتابا رسميا يفيد بتغيير موقف حكومته بشأن موقع السفارة في إسرائيل، مبرزا أن دول العالم كافة، باستثناءات معدودة، لا زالت تقر بأن القدس أرض محتلة، وأن مصيرها لا يجب أن يُحسَمَ إلا من خلال المفاوضات وحدها، وأن نقل السفارات إليها، فضلا عن كونه إجراء باطل من الناحية القانونية، فإنه لا يغير شيئا من حقيقة كون القدس أرضا تحت الاحتلال

وأضاف المتحدث أن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس ينبغي أن يظل معزولا حتى يكشف عن حالة الانحياز الفاضح التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية لصالح إسرائيل.