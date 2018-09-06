أنصار الله: التحالف تعمد إهانة الأمم المتحدة

قالت الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله"، إن السلوك الذي ينتهجه تحالف العدوان، من خلال منعه للوفد الوطني من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه جنيف، بناء على دعوة الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات هناك، ليس إلا دليل على حرص قوى العدوان على استمرار الحرب والدمار والمجازر والحصار وتفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت الأكبر في العالم.

كما اتهمت الهيئة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، تحالف العدوان، بتعمده إهانة الأمم المتحدة، وإظهارها بصورة متوسل على أبوابه للسماح لها بالقيام ولو بدور شكلي، ولكن بدون جدوى.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais الخارجية اليمنية: دول العدوان ما تزال تعرقل الوفد الوطني لليوم الثالث

وأضافت: "بكل تأكيد فإن صاحب القرار الأول والأخير، والذي سمح بكل هذه المهزلة أن تحدث هو الأمريكي الذي قرر إعلان الحرب ودعم استمرارها ولا يريد توقفها، لأنه يريد بيع المزيد من الأسلحة وحلب المزيد من الأموال من أنظمة العمالة والخيانة وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي".

وتابع البيان "أن الهيئة الإعلامية لأنصار الله، وهي تدين عرقلة وصول الوفد الوطني إلى جنيف، فإنها تدعو الشعب اليمني إلى التحرك لمواجهة العدوان، وعدم الرهان على من عجز حتى عن إدخال طائرة للوفد الوطني، لأنه أعجز من إيقاف الحرب وتحقيق السلام، كما تدعو كل الشعوب والدول والأنظمة والجهات والهيئات الحرة للتضامن مع الشعب اليمني، والدفع بكل السبل المتاحة بإتجاه إيقاف العدوان الظالم المفروض عليه".