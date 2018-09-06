نيكي هالي: يجب ألا تلعب روسيا وسوريا وإيران ضد الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. وقالت المندوبة: "نريد أن ننتهز هذه الفرصة لنذكر [الرئيس السوري بشار] الأسد وشركائه الروس والإيرانيين: أنتم لا تريدون أن تراهنوا على رد فعل الولايات المتحدة".

وأشارت المندوبة إلى أن "أكاذيب السوريين والروس لا مبرر لها".

وأضافت: "أكاذيب السوريين والروس تظهر فقط ذنب [الرئيس السوري بشار] الأسد. الولايات المتحدة لن تتوقف عن سحق بشكل حاسم هذه الأكاذيب، ولن نترك الشعب السوري".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.