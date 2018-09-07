"أنصار الله" تحمل التحالف مسؤولية عرقلة جهود المبعوث الأممي

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن استمرار التحالف في عرقلة سفر وفد صنعاء إلى مشاورات جنيف، يدل على مدى الاستهتار بالمساعي الأممية والمسار السياسي، ويؤكد عدم توفر الإرادة الجادة للانخراط في المشاورات.

القاهرة — سبوتنيك. وحمل المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، "قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مسؤولية عرقلة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واستهداف العملية السياسية برمتها بهدف وأد أي إمكانية للحل السياسي كما هي عادتها خلال الجولات السابقة".

© AP Photo / Kamran Jebreili وزير خارجية الإمارات يتهم "أنصار الله" بالتعطيل المتعمد لسير مشاورات جنيف

وثمن المكتب السياسي لـ " أنصار الله " "موقف القيادة السياسية في التعاطي الإيجابي والحريص على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتخفيف من معاناة الشعب اليمني رغم استمرار الجرائم بحقه".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.