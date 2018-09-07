"أنصار الله" تحمل التحالف مسؤولية عرقلة جهود المبعوث الأممي

القاهرة — سبوتنيك. وحمل المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، "قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مسؤولية عرقلة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واستهداف العملية السياسية برمتها بهدف وأد أي إمكانية للحل السياسي كما هي عادتها خلال الجولات السابقة".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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