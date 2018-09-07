الحوثي يدعو إلى الاحتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة لمواجهة مشروع المجاعة

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة لمواجهة المجاعة التي اتهم التحالف العربي بالسعي لها في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدات على تويتر: "أمام عدم استقرار الريال وزيادة الغلاء وعدم وفاء الأمم المتحدة بالخطة الإنسانية التي زعمت تنفيذها مع تكليف مارتن غريفت، أدعو إلى وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة من أجل منع المنظمات من بيع الدولار في السوق السوداء وشراء الريال اليمني من البنك المركزي بصنعاء وفق تسعيرة البنك".

© AP Photo / Hani Mohammed أنصار الله: التحالف تعمد إهانة الأمم المتحدة

ودعا الحوثي إلى "إلزام دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه بفتح السويفت للبنك المركزي بصنعاء لاستقبال حوالات المغتربين لصرفها بالريال وفق سعر البنك وإعادة الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء".

وطالب الأمم المتحدة "فك الحصار والسماح بعودة شحن البضائع إلى ميناء الحديدة وإلغاء كل القيود المفروضة على الشعب اليمني والتي أدت إلى ما هو عليه اليوم من غلاء، وإلزام دول العدوان بإيقاف طباعة الريال اليمني وبيعه بالعملة الأجنبية للصرافين أو غيرهم من السوق السوداء".

وأضاف: "من أجل هذه الخطوات التي هي اسرع حل بيد المبعوث والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، اكرر الدعوة لأبناء الشعب اليمني وموظفي الجهاز الإداري للدولة إلى الخروج في وقفات احتجاجية أمام الأمم المتحدة مستمرة حتى يتم تنفيذ هذه المطالب من يوم السبت المقبل، فما وصل إليه الشعب يحتاج إلى تحرك جماعي".

وتابع:

أتمنى من الأخوة الناشطين في الخارج إلى مساندة هذه المطالب المحقة حتى يتسنى للشعب اليمني أن يعيش ويواجه مشروع المجاعة الذي رسمه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه فهو يتحمل مسؤولية التدهور للريال اليمني وغلاء الأسعار وغيرها.

وشدد أن "على البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي سلم المرتبات للشمال والجنوب ان يقدم التزامه بصرف الراتب وتغذية حسابات السلع الأساسية بالعملة الأجنبية وفق مهامه التي قام بها منذ تأسيسه والفترة السابقة التي عمل فيها حتى مباركة مجلس الأمن والأمم الخطوات التي أعلنها ولد الشيخ بإحاطته مبررا لنقله لعدن".