مركز الإعلام الأمني: سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، سقوط 3 قذائف هاون على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء المحصنة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

بغداد — سبوتنيك. وذكر المركز في بيان أن "القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلقيها".

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وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، اليوم الجمعة، بسقوط قذائف هاون على المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "قذائف هاون سقطت على المنطقة الخضراء، إان صافرات الإنذار أطلقت بعد الحادث". دون ذكر المزيد من التفاصيل، وسط أنباء لم يتم التحقق من صحتها من أن القذائف استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وتقع المنطقة الخضراء [الاسم الشائع للحي الدولي في بغداد] وسط العاصمة العراقية، وتعد من أكثر المواقع تحصنا في العراق، وتضم أغلب مقار الحكومة من مجلس الوزراء والبرلمان، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.