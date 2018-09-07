اليمن... مقتل قائد لواء دفاع جوي من "أنصار الله" في الحديدة

أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، مقتل قياديين ميدانيين في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "وكالة 2 ديسمبر" الإخبارية الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، عن مصدر ميداني "أن القيادي الحوثي العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 دفاع جوي، قُتل مع العميد علي صلاح محمد القيري، مساء الأربعاء بقصف جوي جنوب الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed أنصار الله: التحالف تعمد إهانة الأمم المتحدة

وأشارت إلى "أن القياديين كانا في مهمة تركيب مضادات الطيران وشنت مروحيات الأباتشي هجوماً عنيفاً على مكان تواجدهما مع آخرين، في محيط الكلية البحرية ومنطقة الكثيب جنوب مدينة الحديدة".

في سياق آخر، قالت جماعة أنصار الله إن قياديا في الجيش اليمني قُتل بهجوم لمسلحي الجماعة في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" أن ركن استطلاع لواء الصقور وأركان الكتيبة الرابعة محمد أحمد السوادي، قُتل خلال عملية هجومية لمسلحي "أنصار الله" على مواقعهم في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضدالحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.