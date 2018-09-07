اليمن... مقتل قائد لواء دفاع جوي من "أنصار الله" في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "وكالة 2 ديسمبر" الإخبارية الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، عن مصدر ميداني "أن القيادي الحوثي العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 دفاع جوي، قُتل مع العميد علي صلاح محمد القيري، مساء الأربعاء بقصف جوي جنوب الحديدة".
في سياق آخر، قالت جماعة أنصار الله إن قياديا في الجيش اليمني قُتل بهجوم لمسلحي الجماعة في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" أن ركن استطلاع لواء الصقور وأركان الكتيبة الرابعة محمد أحمد السوادي، قُتل خلال عملية هجومية لمسلحي "أنصار الله" على مواقعهم في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضدالحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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