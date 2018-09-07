روسيا تقدم أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق السورية المحررة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن طائرة النقل العسكري للقوات الفضائية الروسية "إيل 76 " نقلت إلى قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا، 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحررة من المسلحين.

مطار حميميم — سبوتنيك. وقال قائد مجموعة تشكيل وتسليم الإمدادات الإنسانية في مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، العقيد سيرغي غايداماك: "تم تسليم شحنات إنسانية إلى الجمهورية العربية السورية، أكثر من 10 أطنان، تحتوي على مجموعات من المواد التي تشمل منتجات غذائية أساسية مثل الأغذية المعلبة والحبوب والسكر ومواد العناية الشخصية والمرشحات الفردية لتنقية المياه".

وأضاف غايداماك، أنه في المستقبل القريب سيتم توزيع هذه المساعدات بين سكان محافظة اللاذقية ، الذين عانوا من أعمال المسلحين، وبالإضافة إلى المواد الغذائية، تم تسليم آلات موسيقية، والتي تعتبر ضرورية لاستعادة نشاط المركز الثقافي في مدينة كسب، بالإضافة إلى المعدات الطبية لموظفي مركز الإسعاف. وتم تقديم المنتجات وغيرها من المواد الضرورية من "البعثة الإنسانية الروسية".

هذا ويقوم الجيش الروسي بشكل منتظم بأعمال إنسانية في سوريا. إجمالا، خلال وجود القوات المسلحة الروسية في سوريا منذ 2015، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 فعالية من هذا النوع، حيث وزع للمواطنين السوريين حوالي 3 آلاف طن من المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات. وبالإضافة إلى ذلك، خلال الأعمال الإنسانية تم إنشاء مراكز طبية، حيث قدم الأطباء العسكريون من وزارة الدفاع الروسية المساعدة الطبية لحوالي 92 ألف شخص من سكان سوريا.