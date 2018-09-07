إبطال مفعول أكثر من 65 مادة متفجرة في حمص السورية خلال يوم واحد

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري قامت بإبطال مفعول أكثر من 65 مادة متفجرة خلال يوم واحد في محافظة حمص السورية.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation المهندسون السوريون يدمرون 61 عبوة قابلة للانفجار في حمص

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة للمركز على موقع وزارة الدفاع الروسية: "تم اكتشاف وإبطال مفعول 65 مادة متفجرة، ولم يتم العثور على عبوات ناسفة يدوية الصنع".

كما ذكر المركز أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذت الوحدات الهندسية في الجيش السوري، مهام إزالة الألغام في دير فول وتلبيسة وتلدو بمحافظة حمص. وخلال عمليات التمشيط تم إزالة الألغام من ثلاثة هكتارات، وخمسة مبان وكيلومترا واحدا من الطرق.

يشار إلى أنه في المجموع في دمشق ومحافظة حمص تم تطهير 307.8 هكتار من الأراضي، و 854 مبنى، و 69 كيلومتراً من الطرق من الألغام. وتم اكتشاف وتدمير 8310 مادة متفجرة، من بينها 2489 عبوة ناسفة يدوية الصنع.