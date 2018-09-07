عودة أكثر من 370 سوريا إلى ديارهم خلال الـــ 24 الساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 370 سوريا عادوا إلى ديارهم خلال الـــ 24 الساعة الماضية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرته الإعلامية اليومية: "عاد إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق 24 مواطنا (منهم 14 امرأة و7 أطفال).



© Sputnik . PATRICK BAZ الرئيس اللبناني: المبادرة الروسية فرصة لتنظيم عودة النازحين

ومنذ يوم 30 أيلول/سبتمبر عام 2015، بلغ إجمالي عدد من عادوا 951 134 شخصا. وعاد عن طريق معبر الصالحية إلى ديارهم في محافظتي دير الزور وريف دمشق 349 مدنيا (منهم 118 امرأة و165 طفلا) بالإضافة إلى 12 قطعة من الأجهزة والآلات.ومنذ 25 آب/أغسطس عام 2018، بلغ إجمالي عدد من عادوا 7143 شخصا (منهم 2516 امرأة و3397 طفلا)، بالإضافة إلى 116 قطعة من الأجهزة والآلات و6 رؤوس من الماشية.وبلغ عدد النازحين داخل سوريا، الذين عادوا إلى ديارهم حوالي 1.23 مليون شخص.