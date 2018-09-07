استثمارات حقل ظهر البحري في مصر بلغت 7.7 مليار دولار

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعب يوميا.

وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / AHIKAM SERI مصر تخطط لرفع إنتاجية حقل الغاز "ظهر" إلى ملياري قدم مكعب يوميا

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وكان الملا قد أعلن، الشهر الماضي، أن بلاده تخطط لرفع إنتاجية حقل "ظهر" من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا خلال شهر سبتمبر.

وأضاف أن "الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من انتهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة جاري اختباره قبل التشغيل الفعلي".