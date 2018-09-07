البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة غدا لمناقشة التطورات الأخيرة في البصرة

قرر البرلمان العراقي عقد جلسة خاصة، غدا السبت، لمناقشة التطورات الأخيرة في محافظة البصرة، وذلك بعد دعوة أكثر من 50 نائبا، والزعيم مقتدى الصدر.

بغداد- سبوتنيك. وقال مدير عام الدائرة البرلمانية، في بيان له اليوم الجمعة: "بناء على الطلب المقدم من 54 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه السيد رئيس السن بعقد جلسة لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وذلك يوم غد السبت الساعة الواحدة ظهرا".

© REUTERS / Essam al-Sudani الكشف عن مقرات الأحزاب التي أحرقت في البصرة

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، أمس الخميس، مقتل متظاهر وإصابة 35 شخصا آخرين بجروح بينهم 11 عنصرا من القوات الأمنية في حصيلة للأحداث التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي البلاد الخميس.

وتجددت التظاهرات في محافظة البصرة، مساء أمس، وقد شهدت حرق مبنى مجلس المحافظة والعديد من المقار الحزبية في المحافظة من بينها مقر حزب الدعوة ومنظمة بدر والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.