البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة غدا لمناقشة التطورات الأخيرة في البصرة

بغداد- سبوتنيك. وقال مدير عام الدائرة البرلمانية، في بيان له اليوم الجمعة: "بناء على الطلب المقدم من 54 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه السيد رئيس السن بعقد جلسة لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وذلك يوم غد السبت الساعة الواحدة ظهرا".
وتجددت التظاهرات في محافظة البصرة، مساء أمس، وقد شهدت حرق مبنى مجلس المحافظة والعديد من المقار الحزبية في المحافظة من بينها مقر حزب الدعوة ومنظمة بدر والفضيلة وعصائب أهل الحق.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
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