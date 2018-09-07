أمير قطر يصدر قرارا مهما من ألمانيا

وأردف الشيخ تميم قائلا: "تعبيرا عن ثقتنا في قوة الاقتصاد الألماني وبأهميته والاستثمار فيه، أعلن عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني في السنوات الخمس المقبلة لتكون إضافة أخرى للاستثماراتنا الناجحة في ألمانيا"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / REGIS DUVIGNAU الزيارة الثالثة منذ أزمة المقاطعة... إلى أين يتجه أمير قطر

وقال الأمير في كلمته الافتتاحية، في مؤتمر الاستثمار الألماني القطري في برلين، إن التجارة بين البلدين زادت إلى المثلين، لتصل إلى نحو 2.8 مليار يورو، لكن الحجم تراجع قليلا في عام 2017.

وقالت المستشارة الألمانية ميركل التي تحدثت خلال المؤتمر إنها ترحب بالاستثمارات القطرية.

وكان الشيخ تميم بن حمد، قد زار مدينة ميونخ الألمانية، في 15 فبراير/ شباط الماضي؛ للمشاركة في الدورة الـ 54 لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن".

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لأمير قطر إلى ألمانيا، منذ اندلاع "أزمة الخليج" وقطع العلاقات بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته باستمرار.

وزار أمير قطر ألمانيا، في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأجرى مباحثات مع المستشارة ميركل وعدد من المسؤولين الألمان.