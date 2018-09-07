الجيش السوري يحقق تقدما جديدا على "داعش" في ريف السويداء

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمت في أرض قاع البنات شمال غرب تلول الصفا بمسافة كيلو متر واحد وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم "داعش" سبقتها رمايات مدفعية تمهيدية على نقاط تجمعهم وتحصنهم في المنطقة.
ولفتت إلى أنه بالتقدم الجديد الذي حققته وحدات الجيش تكون ضيقت الخناق أكثر على الإرهابيين وقطعت عنهم المزيد من مصادر المياه السطحية كالبرك الصغيرة والآبار في المنطقة ما يزيد من ارتباكهم ويجعل انهيارهم مسألة وقت لا أكثر.
وعلى المحور الغربي حققت وحدات من الجيش تقدما في عمق الجروف الصخرية على جهة قبر الشيخ حسين على تخوم تلول الصفا وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم في الجرف الثالث بالتزامن مع استهداف تحصيناتهم وأوكارهم فيها بالوسائط النارية المناسبة لطبيعة المنطقة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.
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