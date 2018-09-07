السعودية توضح حقيقة ما أثير بشأن "الفراولة السريعة"

سرت أنباء مؤخرا، بشأن انتشار حبوب تسمى "الفراولة السريعة" في المدارس، واحتوائها على مواد مخدرة.

ولكن نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صحة هذه الشائعات، وأكد مدير عام العلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بندر بن عبد الله الرميحي بأن حبوب "الفراولة السريعة" لا تحتوي على أي مادة مخدرة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv تناول الفراولة يوميا يحميك من هذا المرض

وأوضح الرميحي أن الحبوب تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأضاف بأنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج، وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، ومكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى هي "كراكولين"، تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض، وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة

ولكن حذر بندر بن عبد الله الرميحي من أن الإفراط في تناول حبوب "الفراولة السريعة"، يسبب الضرر كأي منتج آخر.