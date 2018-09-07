السعودية توضح حقيقة ما أثير بشأن "الفراولة السريعة"

ولكن نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صحة هذه الشائعات، وأكد مدير عام العلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بندر بن عبد الله الرميحي بأن حبوب "الفراولة السريعة" لا تحتوي على أي مادة مخدرة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأضاف بأنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج، وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، ومكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى هي "كراكولين"، تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض، وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة
@NebrasNCNC @Mokafha_SA@moe_gov_sa— سالم القرني 🌐 (@salemalqarni) September 6, 2018
ما حقيقة انتشار مخدرات "الفراولة السريعة "في المدارس؟ pic.twitter.com/g6HsYu2Zc3
ولكن حذر بندر بن عبد الله الرميحي من أن الإفراط في تناول حبوب "الفراولة السريعة"، يسبب الضرر كأي منتج آخر.
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