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16:06 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    العاصمة العراقية بغداد

    مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" موقع إطلاق الصواريخ على مقر الحكومة العراقية

    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye
    العالم العربي
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    كشف مصدر أمني عراقي من وزارة الدفاع، لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن منطقتين يرجح أنهما مصدر إطلاق قذائف الهاون باتجاه المنطقة الخضراء – مقر الحكومة الاتحادية في بغداد.

    المنطقة الخضراء في بغداد
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    مركز الإعلام الأمني: سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء وسط بغداد
    وأوضح المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قذائف الهاون الثلاث التي سقطت على أرض متروكة في المنطقة الخضراء، تم إطلاقها من منطقة زيونة، أو شارع فلسطين، شرقي العاصمة.

    ويرى المصدر، أن القصف ربما رسالة على حرق مقرات الأحزاب السياسية، في محافظة البصرة، ليلة يوم أمس.

    وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، ظهر اليوم، سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء — حيث مقر الحكومة الاتحادية، وسط العاصمة بغداد.

    وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، سقوط ثلاث قذائف هاون على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

    وأفاد المركز، بأن القوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلقي القذائف، ملمحا إلى أن مزيدا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.

    وتعتبر المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، مقرا للحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي.

    ويشهد العراق، مظاهرات شعبية غاضبة في الجنوب، تصاعدت وتيرتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط، رافقها قمع واستخدام للعنف وإحراق للمقار الرسمية ومنها مقر الحكومة المحلية، ومكاتب الأحزاب السياسية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأحزاب السياسية, البصرة, قذائف, فلسطين, مجلس النواب العراقي, وكالة سبوتنيك, بغداد
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