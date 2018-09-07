روحاني: شرق الفرات هي المرحلة التالية لإدلب

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمته أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الجمعة، إن "شرق الفرات هي المرحلة التي تلي إدلب حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي ويجب عليها الانسحاب".

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: إيران باقية في سوريا بطلب حكومتها وعلى إسرائيل الإنسحاب

وكان روحاني قد أعلن في وقت سابق أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا، وتفعل ذلك بطلب من الدولة السورية. وجاء تصريح روحاني خلال القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران، وأضاف: تواجدنا في السابق وفي المستقبل ليس لفرض إرادتنا على أي أحد.

وأكد روحاني أن بلاده وتركيا وروسيا، تمكنت من وقف الإرهاب في سوريا. وقال في هذا الصدد: "تمكنا من وقف الإرهاب في سوريا وكبح انتشاره في العالم إلى حد بعيد. واليوم وبفضل الجهود المذكورة أعدت الأرضية للحوار الوطني البناء بالصيغة السورية السورية".