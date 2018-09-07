محتجون يقتحمون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة العراقية

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، محلية إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق.

وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة، واستهدف المحتجون مكاتب المحافظة ومبنى الإدارة المحلية والأحزاب السياسية منذ أن اشتدت الاحتجاجات يوم الاثنين، بحسب رويترز.

© REUTERS / Essam al-Sudani اشتعال النار بمبنى الإدارة المحلية في البصرة

رد المتظاهرون في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، على الغاز المسيل للدموع، باقتحام مقر الحكومة المحلية، وإحراق المبنى، بعد شهور من الاحتجاج السلمي للمطالبة بالخدمات وفرص العمل كجزء من ثروات مدينتهم الأغنى في البلاد.

ونقلت "سبوتنيك"، بالصور والفيديو، تطورات الأحداث في مدينة البصرة، التي تعد من أهم المدن النفطية وأغناها في جنوب العراق، وغليان الشارع خلفية العنف الذي رافق قمع التظاهرات الذي أدى حتى الآن مقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات بجروح وحالات إغماء على مدى الساعات الـ72 الماضية وحتى اللحظة.