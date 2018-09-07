محتجون يقتحمون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة العراقية

وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة، واستهدف المحتجون مكاتب المحافظة ومبنى الإدارة المحلية والأحزاب السياسية منذ أن اشتدت الاحتجاجات يوم الاثنين، بحسب رويترز.
ونقلت "سبوتنيك"، بالصور والفيديو، تطورات الأحداث في مدينة البصرة، التي تعد من أهم المدن النفطية وأغناها في جنوب العراق، وغليان الشارع خلفية العنف الذي رافق قمع التظاهرات الذي أدى حتى الآن مقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات بجروح وحالات إغماء على مدى الساعات الـ72 الماضية وحتى اللحظة.
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