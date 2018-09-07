اليمن... القوات الحكومية المشتركة تسيطر على 3 أودية جنوب الحديدة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة تحقيق تقدم في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قالت ألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي على "تويتر": "أطلقت القوات عملية عسكرية في الحديدة تمكنت خلالها من تطهير وادي الاعقوم ووادي المشاقنة، وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".



وأضافت "أن القوات تتقدم باتجاه كيلو 16 الاستراتيجي وتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، "بتجدد المعارك في منطقة الدوار وكلية الطب جنوب جامعة الحديدة الواقعة غرب وسط المدينة".

وأشار إلى أن "مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف شاركت في المعارك، ومشطت على طول امتداد الخط الساحلي، بالتزامن مع شن مسلحي أنصار الله قصفاً مدفعياُ على مواقع القوات المشتركة بينها جنوب وغرب مطار الحديدة".

وكان الجيش اليمني أعلن الأحد، إطباق الحصار على ما تبقى من مسلحي "أنصار الله" في الدريهمي إثر هجوم قطع خلاله خط إمدادهم الذي يمر بالمحور الجنوبي للمدينة بعد تطويق المحاور الشمالي والشرقي والغربي.

يذكر أن القوات الحكومية حررت في 12 أغسطس المنصرم، مديرية الدريهمي بعملية عسكرية من عدة محاور على مواقع مسلحي "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني.

وكانت القوات المشتركة أطلقت في 13 يونيو/ حزيران الماضي بإسناد من التحالف العربي عملية النصر الذهبي، لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.