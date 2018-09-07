الجعفري: سوريا مستعدة لتوفير ممرات آمنة للمدنيين إذا رفض المسلحون الاستسلام

قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة، إن حكومة دمشق مستعدة في حال رفض المسلحون الاستسلام، مع ترقب هجوم عسكري سوري على محافظة إدلب، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر مخرجا آمنا للمدنيين.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بوتين: أولويتنا المشتركة المطلقة هي القضاء على الإرهاب في سوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجعفري خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إدلب، "في حال رفض المسلحون الاستسلام فالحكومة السورية مستعدة"، مضيفا "نأخذ جميع الاحتياطات لتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وسنوفر لهم احتياجات الغذاء والعلاج كما فعلنا في مواقف سابقة".

في سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موقف روسيا والبلدان الأخرى في قمة طهران، يتوافق مع الهدف النهائي، بحيث تغادر الدول المتواجدة في سوريا بشكل غير شرعي.

وقال بيسكوف، للصحفيين "الهدف النهائي كما ذكرنا سابقا هو مغادرة الدول الموجودة هناك (في سوريا) بشكل غير شرعي لتلك الأراضي. موقف روسيا يتوافق مع البلدان الأخرى في القمة".