مقتل 6 مدنيين بقذائف صاروخية أطلقتها "النصرة" على مدينة محردة شمالي حماة

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في حماة: إن مسلحي "جيش العزة" المتمركزين في بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة قاموا باستهداف الحي الغربي من مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة.
وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يحوي في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب (أوزبك- شيشان — إيغور).
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