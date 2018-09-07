بيان من السفارة السعودية... ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان

ساد تونس جدل بسبب علاقة أحد الوزراء في الحكومة التونسية بملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

فخلال حفل تسلم 18 منزلا لمواطنين في ولاية جندوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، رفع وزير التجهيز والتهيئة الترابية التونسي، محمد صالح العرفاوي، صورة لولى العهد محمد بن سلمان.

وقام شخص آخر برفع صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وقوف سفير المملكة العربية السعودية إلى جانبهما، وذكرت صحف تونسية أن جدلا ساد بين التونسيين بسبب رفع الوزير للصورة.

وتمول السعودية بناء عدد من المنازل في منطقة واد مليز بولاية جندوبة في إطار مشروع لبناء 4700 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات تونس.

قام سعادة السفير/ محمد العلي اليوم بزيارة الي ولاية جندوبة في تونس بناء علي الدعوة الموجهة لسعادته من معالي المهندس محمدالعرفاوي وزير التجهيز والاسكان التونسي، بمناسبة تسليم الوحدات الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية في إطار البرنامج الخاص بالسكن الإجتماعي بتقديم مشاريع سكنية. pic.twitter.com/cHVGMqXWR2 — السفارة في تونس (@KSAembassyTN) September 6, 2018

وقالت السفارة السعودية في تونس، إن السفير محمد العلي قام بزيارة ولاية جندوبة، "بناء على الدعوة الموجهة لسعادته من معالي المهندس محمد العرفاوي وزير التجهيز والإسكان التونسي، بمناسبة تسليم الوحدات التي قدمها الصندوق السعودي للتنمية في إطار البرنامج الخاص بالسكن الاجتماعي بتقديم مشاريع سكنية".

علي هامش الزيارة التي قام بها سعادة السفير لمنطقة جندوبة صورة تذكارية وفيها لوحات مهداة من احد فنانين ولاية جندوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله قدمت لسعادة السفير تجمع معالي وزير التجهيز والاسكان التونسي وكذلك والي جندوبة والمعتمد الاول للولاية pic.twitter.com/V4ck7YOXmD — السفارة في تونس (@KSAembassyTN) September 6, 2018

وأضافت السفارة على حسابها في موقع "تويتر": "على هامش الزيارة التي قام بها سعادة السفير لمنطقة جندوبة صورة تذكارية وفيها لوحات مهداة من أحد فناني ولاية جندوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله قدمت لسعادة السفير تجمع معالي وزير التجهيز والإسكان التونسي وكذلك والي جندوبة والمعتمد الأول للولاية".