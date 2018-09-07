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20:58 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

    سياسي تونسي: ملفات فساد جديدة سيعلن عنها... وخطاب مرتقب للشاهد

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    قال السياسي التونسي منار محمد السكندراني، القيادي السابق في حركة "النهضة"، إن الأوساط السياسية والشعبية في تونس تنتظر كلمة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي قد يلقيها خلال أيام.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن الحملة التي يقودها على الفساد في الوقت الراهن، لا علاقة لها بالحسابات السياسية، وأن التوقيت قد يكون مرتبطا بجاهزية الملفات، أو اكتمال ثبوتها وتحري الدقة منها.

    وأشار إلى أن الناحية الإيجابية في الأمر هو أنه كشف عن ملفات فساد كبيرة، وهو ما يصب في صالح الدولة والشعب، خاصة أن الأيام المقبلة سيتم الكشف فيها عن رجال أعمال وسياسيين وقيادات إدارية كبيرة متورطة في العديد من ملفات الفساد.

    وتابع أنه من الضروري الاستفادة من عمليات مواجهة الفساد بعيدا عن الحسابات السياسية، خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب، والعمليات غير الشرعية الأخرى في مجالات متعددة.

    فساد
    © Fotolia / Numberone9018
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    من ناحيتها قالت ليلى أولاد علي عضو البرلمان التونسي إلى "سبوتنيك" إن رئيس الحكومة قدم نحو 300 ملف فساد إلى جهات التحقيق.

    وأضافت أن سياسته منذ توليه رئاسة الحكومة قائمة على مواجهة الفساد، وأنه قد يكشف العديد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

    وكانت الحكومة التونسية، أعلنت في وقت سابق تفاصيل وأسباب قرارات الإقالة التي صدرت وشملت وزير النفط وعدد من قيادات الوزارة.

    وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن قرارات الإقالة التي صدرت بشأن وزارة الطاقة لها علاقة بفساد في استغلال حقل نفطي، انتهت رخصة استغلاله من قبل مستثمر أجنبي منذ عام 2009.

    وأوضح: "هناك مستثمر أجنبي اتصل برئاسة الحكومة وأعلن أنه يملك رخصة التنقيب في حقل نفطي يدعى حقل المنزل ويوجد في سواحل المنستير، 140 كم جنوب العاصمة التونسية، مخزونه من النفط 8.1 مليون برميل، فيما إنتاج تونس السنوي هو في حدود 15 مليون برميل سنويا، ما يعني أن مخزون الحقل يعادل أكثر من نصف الإنتاج السنوي لتونس".

    وأشار إلى أن الحقل متوقع أن ينتج 15 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ إنتاج تونس حاليا 39 ألف برميل من النفط يوميا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس, الفساد الحكومي, الحكومة التونسية, يوسف الشاهد, تونس
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