ارتفاع عدد ضحايا اعتداء "النصرة" على محردة في ريف حماة إلى 9 قتلى و30 مصابا

ارتفع عدد ضحايا اعتداء مسلحي "جيش العزة" الموالي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) على مدينة محردة في ريف حماة إلى تسعة قتلى وأكثر من 30 مصابا.

© Sputnik . Michael klementev أردوغان يحذر من الهجوم على إدلب ويدعو إيران وروسيا للتعاون في هذا الأمر

وقال مراسل وكالة " سبوتنيك " في حماة: "إن المزيد من القذائف الصاروخية أطلقها مسلحو "جيش العزة" من منطقة اللطامنة شمالي حماة على مدينة محردة ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى تسعة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ثلاثين مصابا".

وقال مصدر طبي في مدينة محردة لوكالة "سبوتنيك": "إن عدد الوفيات جراء هذا الاعتداء مرجح للارتفاع نتيجة خطورة الإصابات التي تم نقلها إلى مشافي مدينة محردة".

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يحوي في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب (أوزبك- شيشان — إيغور).