حمد بن جاسم يتحدث عن انهيار دول الخليج

تحدث رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عن انهيار الدول، واستشهد في حديثه بما قاله ابن خلدون من هذه الناحية.

وقال بن جاسم "عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون… والكتبة والقوّالون…والمغنون النشاز والشعراء النظامون… والمتصعلكون وضاربو المندل… وقارعو الطبول والمتفيهقون… وقارئو الكف والطالع والنازل… والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون".

وأضاف حمد بن جاسم أنه عندما تنهار الدول "يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف… وتظهر العجائب وتعم الإشاعة… ويتحول الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق… ويعلو صوت الباطل".

وتابع فى تغريداته على موقع "تويتر" أنه عندما تنهار الدول "يصبح الانتماء الى القبيلة أشد التصاقا… وإلى الأوطان ضربا من ضروب الهذيان… ويضيع صوت الحكماء في ضجيج الخطباء… والمزايدات على الانتماء".

حمد بن جاسم في تغريدة غامضة يتنبأ بسقوط دول في الخليج؟

الإيحاءات اقرب الى قطر!

على أية حال نأخذ الدرس من الشريط الشهير للجلسة السرية مع القذافي قبل تسع سنوات، فيه تآمرا معاً على إسقاط السعودية، وفشلا.



بعدها الذي سقط هو القذافي وقطر حوصرت! https://t.co/gpURaHHoLN — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) September 7, 2018

وأعاد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي تغريدة حمد بن جاسم، فيما رد الكاتب عبد الرحمن الراشد على بن جاسم وقال:"على أية حال نأخذ الدرس من الشريط الشهير للجلسة السرية مع القذافي قبل تسع سنوات، فيه تآمرا معاً على إسقاط السعودية، وفشلا".

٦-هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي لا سمح الله. وإني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 6, 2018

وختم حمد بن جاسم تغريداته بالتأكيد على أن ما قاله يحدث فى الوطن العربي حاليا "وبالأخص في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله".

🔸وابن خلدون ألم يقلك انت رجل المتناقضات، انت من تحدث مع القذافي في تسريبات سابقة، عن مخطط لتقسيم السعودية والعمل على بث الفرقة والثورة بين أرجاء المجتمع الواحد فقد كانت ولا زالت تخطط لتغيير النظام في السعودية خاصه والدول العربية عامة

🔸ابن خلدون ألم يقلك خل عنك النصائح أنت كذاب pic.twitter.com/gIxXjHgyHO — MBS🇸🇦 ℋ 🅸🅼🅿🅾🆁🆃🅰🅽🆃 (@kooom911) September 6, 2018

ورد أكثر من مغرد على ما قاله حمد بن جاسم، ووصفه حساب يدعى "mbs" بأنه "رجل المتناقضات".

سلسة تغريدات #حمد_بن_جاسم تنفض و تسبب قلقل و أرق وحالة رعب لدى البعض بالرغم أن كل ماذكره عين العقل والصواب ولا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله — عبدالرحمن الهاجري (@alhajri1231) September 6, 2018

وقال مغرد يدعى عبد الرحمن الهاجري إن "سلسة تغريدات بن جاسم تنفض وتسبب قلق وأرق لدى البعض".

الحقيقة يا طويل العمر

المشروع

الذي عملتوا على بناءه لعدة عقود بسبب المجاملات الخليجية وأحترام الأخوة وللمحافظة على دول وشعوب الخليج العربي من الحكومات السابقة خاصة السعودية "أندثر"

بمصر

بسويعات "سقط"

ومابعد اليمن بسويعات نسقط البقية

نصيحة أخيرة

عودوا لرشدك قبل الأنتهاء من اليمن — ‏﮼العريق (@Areeq070) September 7, 2018

ودعا مغرد آخر حمد بن جاسم إلى الحكمة، ذاكرا ما يحدث في اليمن و"انهياره".