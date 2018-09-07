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22:09 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يستعيد مواقع هامة في الجوف و"أنصار الله" تنفي

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    أحرز الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الجمعة، تقدما ميدانيا في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" "أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف، حررت قرية يعارة وعدداً من الجبال والمناطق المحيطة الهامة بها في منطقة وادي سَلبة بمديرية خب والشعف، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية".

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
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    وأكد "إحكام الجيش الحصار على الميليشيا في وادي خب وقطع كافة خطوط الإمداد إليها".

    وأشار إلى "أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ساند قوات الجيش في العمليات وقصف مواقع وتعزيزات الميليشيا التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية".

    في الأثناء، أعلنت جماعة "أنصار الله" إحباط مقاتليها زحفاً لقوات الجيش اليمني في مديرية خب والشعف بالجوف.

    وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة صدوا زحفاً لقوات الجيش في وادي سَلبة بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف.

    وأضافت بأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني وأُعِطبت آليتين تابعتين لقواته خلال كسر مقاتلي "أنصار الله" الزحف في وادي سَلبة المسنود من التحالف بالطيران الحربي والاستطلاعي والأباتشي.

    ووفقاً لـ"المسيرة"، تعامل مسلحو "أنصار الله" مع مروحيات الأباتشي "بالأسلحة المناسبة وأجبروها على مغادرة أجواء الميدان".

    وفي سياق متصل، شن مسلحو "أنصار الله" هجوماً على مواقع للجيش اليمني في بيت السنتيل بمديرية المصلوب غرب الجوف، كما نفذوا كمينين بعبوة ناسفة ولغم أرضي لآليتين للجيش اليمني إحداهما محملة بالجنود والأخرى تحمل معدل عيار 12.7 ملم في منطقتي صبرين واليتمة بمديرية خب والشعف، حسب القناة.

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    الكلمات الدلالية:
    الصراع في اليمن, الجيش اليمني, اليمن
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