سر اجتماع محمد بن زايد مع وزير الدفاع الأمريكي

بحث ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في أبوظبي، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري.

دبي — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولي عهد أبوظبي بحث مع وزير الدفاع الأمريكي "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية".

Mohamed bin Zayed discusses the enhancing of defence and military ties as well as issues of regional and international importance with the US Secretary of Defence during a meeting in Abu Dhabi. pic.twitter.com/PIfBedOnyT — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 7, 2018

وأضافت أن الجانبين استعرضا "القضايا والأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها وتطرقا إلى تعاون البلدين وتنسيقهما المشترك لمحاربة التطرف والإرهاب وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".