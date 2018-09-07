"أنصار الله" رفضوا طائرة الأمم المتحدة لإخراج عناصر حزب الله وإيران

اتهم سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بجعل إخراج عناصر من حزب الله اللبناني وإيران من اليمن، الأولوية في مشاورات السلام في جنيف.

القاهرة — سبوتنيك. وقال السفير آل جابر في تغريدة على "تويتر": "وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملا غصن السلام وآملا بأن يكون لدى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبه".

وتابع: "إلا إن الميليشيا كعادتها راوغت عدة مرات رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران".

وصل وفد الحكومة الشرعية الى جنيف حاملا غصن السلام وآملا بان يكون لدى الميليشيات الحوثية المدعومة من #ايران ذرة حب لليمن ومصالح شعبه، الا ان الميليشيا كعادتها راوغت عدة مرات رافضة القبول بطائرة الامم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الاولوية لإخراج عناصر من #حزب_الله و #ايران. — محمد ال جابر (@mohdsalj) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.