لأول مرة منذ 13 عاما... مسؤول سوداني في زيارة "تاريخية" إلى السعودية

يبدأ مسؤول سوداني، زيارة إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

ويقوم رئيس الهيئة التشريعية القومية بالسودان، إبراهيم أحمد عمر، بزيارة "تاريخية" إلى السعودية، بعد عقد من الزمان، حسب شبكة الشروق السودانية.

وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس برلمان سوداني، إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو من عام 2005.

ويرأس إبراهيم أحمد عمر، وفدا من "رؤساء اللجان بـ"المجلسين"، البرلمان والولايات، إلى الرياض تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ".

وقال مستشار رئيس المجلس، عبد الماجد هارون، إن رئيس المجلس يعقد خلال زيارته إلى المملكة، جلسة مع نظيره السعودي، حول تطوير العلاقات المجلسية بين البرلمانين.

وأشار هارون إلى مناقشة عدد من "القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرقابي والتشريعي".

ووصف هارون زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية، "بالزيارة المهمة والتي من شأنها أن تدعم وتوطد وتعزز العلاقات البرلمانية بين البلدين".

وأضاف "بلاشك أنها تعمل على التنسيق بينهما في المحافل الدولية والإقليمية في ظل المتغيرات على الصعيدين الدولي والإقليمي"

ويعقد الوفد وجمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، اجتماعا مع عضوات المجلس الوطني بنظيراتهن بمجلس الشورى السعودي ويلتقي بالمسؤولين السعوديين.