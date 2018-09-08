البحرين تدعو مواطنيها المتواجدين في العراق إلى المغادرة فورا

دعت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة، كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الأراضي العراقية، إلى المغادرة البلد فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم ونظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق.

دبي- سبوتنيك. وتشهد البصرة منذ أكثر من شهرين احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل.

ودعا رئيس السن في البرلمان العراقي محمد علي، أمس الجمعة، إلى عقد جلسة للبرلمان العراقي ظهر يوم اليوم السبت لبحث أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة البصرة.

وذكر البرلمان في بيان أن رئيس السن وبناء على طلب مقدم من 54 نائبا وجه بعقد جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء المعنيين لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة في البصرة.

وكانت كتلة (سائرون) المدعومة من رجل الدين مقتدى الصدر والتي تضم 54 نائبا قدمت مساء أمس طلبا إلى رئيس السن لعقد الجلسة قبل يوم الأحد المقبل.

يذكر أن البصرة منذ أيام تشهد تصاعدا لافتا في حدة الاحتجاجات الأمر الذي تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى فضلا عن حرق العديد من المؤسسات الحكومية.