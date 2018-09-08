البحرين تدعو مواطنيها المتواجدين في العراق إلى المغادرة فورا

دبي- سبوتنيك. وتشهد البصرة منذ أكثر من شهرين احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل.
وذكر البرلمان في بيان أن رئيس السن وبناء على طلب مقدم من 54 نائبا وجه بعقد جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء المعنيين لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة في البصرة.
وكانت كتلة (سائرون) المدعومة من رجل الدين مقتدى الصدر والتي تضم 54 نائبا قدمت مساء أمس طلبا إلى رئيس السن لعقد الجلسة قبل يوم الأحد المقبل.
يذكر أن البصرة منذ أيام تشهد تصاعدا لافتا في حدة الاحتجاجات الأمر الذي تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى فضلا عن حرق العديد من المؤسسات الحكومية.
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