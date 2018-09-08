العبادي يأمر بإحالة القوة المسؤولة عن حماية القنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، بإحالة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق.

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة".

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واقتحم محتجون القنصلية الإيرانية أمس الجمعة وأضرموا النار في المحيط الخارجي للمجمع، وهتفوا بشعارات تندد بإيران.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة محتجين منذ يوم الاثنين في البصرة التي يقطنها نحو مليوني شخص بعدما أحرق سكان مباني الحكومة المحلية واشتبكوا مع قوات الأمن. ويشكو المحتجون من انهيار البنية التحتية مما تركهم بدون كهرباء أو مياه شرب نظيفة في حرارة الصيف.

واجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الجمعة وقال إنه يتابع تحقيقا في سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.