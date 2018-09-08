إعلام: إعادة فتح ميناء أم قصر العراقي بعد مغادرة المحتجين مدخله

أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة عن إعادة فتح ميناء أم قصر العراقي، اليوم السبت صباحا، واستؤنفت كل العمليات بعد مغادرة المحتجين مدخل الميناء.

وكانت كل العمليات قد توقفت في الميناء منذ يوم الخميس بعد أن أغلق محتجون مدخله.

ويستقبل ميناء أم قصر الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي تغذي بلدا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.