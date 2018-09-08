العراق: سقوط 3 صواريخ قرب مطار البصرة ولا ضحايا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية محلية أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت خارج محيط مطار البصرة العراقي اليوم السبت.

© REUTERS / العبادي يأمر بإحالة القوة المسؤولة عن حماية القنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق

وقال مسؤول في المطار إن العمليات لم تشهد أي تعطيل وإقلاع وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، ولم يعرف بعد من نفذ الهجوم الذي يأتي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات العنيفة التي ألحقت أضرارا بمبان حكومية ومكاتب أحزاب سياسية والقنصلية الإيرانية.