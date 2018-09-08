ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البصرة جنوبي العراق إلى 3 قتلى و50 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، إلى 3 قتلى و50 جريحا.

© REUTERS / Essam al-Sudani العراق: سقوط 3 صواريخ قرب مطار البصرة ولا ضحايا

بغداد- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، اليوم السبت "موقف التظاهرات في البصرة منذ يوم أمس وحتى الساعة 1:30 ليلا بلغ: استشهاد 3 متظاهرين، وإصابة 50 آخرين، بينهم اثنان من القوات الأمنية".

وأضاف البدر "26 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية، بينما هناك حالة اختناق واحدة، و23 إصابات أخرى".

وكانت الصحة العراقية أعلنت بعد منتصف الليلة مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة 45 آخرين.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.