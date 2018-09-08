وفد الحكومة اليمنية يقرر مغادرة جينيف ويتهم "أنصار الله" بعدم احترام أي جهود

وقال مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "سنغادر جنيف فمهمتنا انتهت، أتينا في موعدنا واحترمنا الجهود الأممية، لكن وفد الانقلابين أثبت أنه لا يحترم أي جهود أو أعراف دولية".

المركز الإعلامي للثورة الحوثي: الأمم المتحدة أمام خيار واحد... ورد رسمي من الإمارات

وأضاف المصدر "نثمن دور المبعوث الدولي وجهوده بما يخص اليمن ونتمنى أن يكون هناك ضغط دولي على الانقلابيين".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، أمس الجمعة، إنهم ما زالوا في انتظار أن تقدم الأمم المتحدة ضمانات بشأن عدم تعرض الطائرة التي تقل وفدهم لمحادثات السلام للتفتيش من قوات التحالف الذي تقوده السعودية وإنها يمكن أن تستخدم لإجلاء بعض جرحاهم.

وقال محمد علي الحوثي، على "تويتر"، "مجلس الأمن والأمم المتحدة الآن أمام خيار لابد أن يثبت فيه أنه يرفض انتهاك القانون الإنساني من قبل العدوان والذي ثبت أمامهم بإغلاق المطار المدني بصنعاء. فعدم السماح للطائرة العمانية بنقل الوفد والجرحى إجراء فاضح للانتهاك فماذا أنتم فاعلون حتى تعزز ثقة الشعب بالسلام".