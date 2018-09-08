مدير مركز الطاقة السوري: ندعو الشركات الروسية للمساهمة في إعادة بناء المنظومة الكهربائية في سوريا

أعلن المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة في سوريا، يونس إبراهيم علي، اليوم السبت أن المنظومة الكهربائية في سوريا بحاجة إلى 3 الأف ميغاواط، كي تعود إلى حالتها ما قبل الحرب، داعيا الشركات الروسية للاستثمار في هذا المجال الشركات.

© Sputnik . Artem Kreminsky لقاء وكالة سبوتنيك مع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي

موسكو — سبوتنيك . وقال علي في حديث لوكالة "سبوتنيك": " قطاع الكهرباء تأثر خلال الحرب… نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية من جديد كما كانت في السابق، هذا بحاجة إلى حجم كبير من الاستثمارات وبالتالي نحن فعلا ندعو الشركات الروسية إلى المساهمة في مرحلة إعادة بناء المنظومة الكهربائية".

وأشار مدير مركز الطاقة ان سوريا" بحاجة إلى محطات توليد كهرباء جديدة ، نحن بحاجة حاليا إلى حوالي 3000 ميغاواط. هناك مشاريع مطروحة، الاستطاعة الإجمالية لهذه المشاريع- حوالي 3000 ميغاوات. وهذا فرصة جيدة للاستثمار في سوريا من قبل الشركات الروسية".

وأوضح علي ان "وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها لديها قنوات اتصال مع بعض الشركات الروسية، والآن تدور مفاوضات بهذا الخصوص لإقامة هذه المشاريع".

وبخصوص الاستفادة من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بين علي أنه " في مجال الطاقة المتجددة نحن ما زلنا في بداية الطريق، لدى وزارة الكهرباء خطة استراتيجية حتى عام2030 للاستفادة من مصادر متجددة في سوريا وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حسب السيناريو المأمول بناء حوالي 3000 ميغاواط من المصادر الريحية والطاقة الشمسية حتى عام 2030". ر

وختم المدير العام حديثه بالتجديد على دعوته للشركات الروسية للمساهمة في إعادة بناء المنظومة الكهربائية في سوريا قائلا: "وبالتالي هذا القطاع هو جاذب للاستثمار ، وندعو الشركات الروسية إلى النظر في هذا الموضوع والتفكير ماليا والقدوم إلى سوريا لتنفيذ هذه المشاريع".