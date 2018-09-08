وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رفح

توفي فتى فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة أمس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

© REUTERS / AMIR COHEN الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بذريعة محاولة التسلل من غزة

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "الفتى أحمد مصباح أبو طيور (16 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق رفح أمس الجمعة"، موضحة أن إصابة الفتى كانت برصاصة في صدره".

يذكر أن آلاف الفلسطينيين تظاهروا أمس، على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة ووقعت مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 395 آخرين.

وبرحيل الفتى أبو طيور يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اليوم الأول لمسيرات العودة في مارس/ آذار الماضي وحتى الآن، إلى 175 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 18000 مصاب بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.