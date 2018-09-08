مصر... محامي شوكان يكشف نتائج الحكم على موكله بالسجن 5 سنوات

كشف كريم عبد الراضي، محامي المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد الشهير بشوكان، عن آثار حكم محكمة الجنايات الذي وقعته على موكله اليوم السبت.

وقال عبد الراضي، إن محكمة جنايات القاهرة حكمت على شوكان، اليوم، بالسجن لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 5 سنوات أخرى يخضع فيهما إلى المراقبة الشرطية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما في قضية "فض رابعة"

وأوضح محامي شوكان لـ" سبوتنيك " أن موكله مقبوض عليه منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، ومن ثم فقد انتهت مدة الخمس سنوات التي عاقبته بها المحكمة اليوم، منذ 14 أغسطس الماضي.

وتابع عبد الراضي:

بمجرد إعلان محكمة الجنايات لمصلحة السجون بالحكم، سيتم إخلاء سبيل شوكان، على أن يخضع للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويأتي رد محامي شوكان كأول رد فعل عن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين في قضية "فض رابعة".

يذكر أن محكمة الجنايات بمصر قضت، اليوم السبت 9 سبتمبر/أيلول، بإعدام 75 متهما بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، و تضمن الأحكام، الحكم بسجن المصور الصحفي محمود شوكان بالسجن 5 سنوات، قضاها المصور بالفعل داخل محبسه خلال تداول القضية أمام المحكمة.

وكانت النيابة قد وجهت لـ739 متهما في قضية فض رابعة، من بينها شوكان؛ تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، غير أن شوكان كان دائما ما يدفع بأنه إنه تواجد في فض رابعة بعد دعوة الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتغطية الإعلامية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد منحت شوكان، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018، وهو عارضته وزارة الخارجية المصرية، واعتبرته "استخفافا بدولة القانون وتسيسسا للمنظمة الدولية".