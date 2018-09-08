العبادي: يجب عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي في البصرة ونحذر من خلاف مسلح

بغداد — سبوتنيك. ونقل مصدر برلماني عن رئيس الوزراء خلال كلمة له بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب اليوم إن "البصرة عامرة بمواطنينا، نواجه تحديا جزء منه سياسيا، ومطالب أهل المحافظة محقة".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، قد صرح، اليوم السبت، بأن "موقف التظاهرات في البصرة منذ يوم أمس وحتى الساعة 1:30 ليلا بلغ: استشهاد 3 متظاهرين، وإصابة 50 آخرين، بينهم اثنان من القوات الأمنية".
وأضاف البدر "26 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية، بينما هناك حالة اختناق واحدة، و23 إصابات أخرى"، وكانت الصحة العراقية أعلنت بعد منتصف الليلة مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة 45 آخرين.
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