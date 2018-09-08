العبادي: يجب عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي في البصرة ونحذر من خلاف مسلح

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، بعزل الجوانب السياسية عن الجوانب الأمنية والخدمية، في محافظة البصرة، محذرا من تحول الخلاف إلى خلاف مسلح، بعد أيام من أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط.

بغداد — سبوتنيك. ونقل مصدر برلماني عن رئيس الوزراء خلال كلمة له بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب اليوم إن "البصرة عامرة بمواطنينا، نواجه تحديا جزء منه سياسيا، ومطالب أهل المحافظة محقة".

© REUTERS / Essam al-Sudani العراق: سقوط 3 صواريخ قرب مطار البصرة ولا ضحايا

وأضاف المصدر نقلا عن العبادي "يجب عزل الجانب السياسي عن الامني والخدمي ونحذر من تحول الخلاف إلى جانب مسلح".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، قد صرح، اليوم السبت، بأن "موقف التظاهرات في البصرة منذ يوم أمس وحتى الساعة 1:30 ليلا بلغ: استشهاد 3 متظاهرين، وإصابة 50 آخرين، بينهم اثنان من القوات الأمنية".

وأضاف البدر "26 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية، بينما هناك حالة اختناق واحدة، و23 إصابات أخرى"، وكانت الصحة العراقية أعلنت بعد منتصف الليلة مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة 45 آخرين.