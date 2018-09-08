السعودية تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى "أربيل" بداية من الشهر القادم

وأتمت الخطوط السعودية، بحسب "واس"، جميع الاستعدادات للتشغيل إلى الوجهة الجديدة عبر جدولة الرحلات ضمن شبكة رحلاتها الدولية وإتاحتها للحجز، إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل الدولي بجميع متطلبات التشغيل وخدمة الضيوف.
وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى اربيل سيُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف خاصة الحجاج والمعتمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الحركة العابرة، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.
يذكر ان السعودية افتتحت قنصليتها في أربيل في شباط/فبراير 2016.
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