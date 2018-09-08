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13:27 08 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مطار أربيل الدولي

    السعودية تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى "أربيل" بداية من الشهر القادم

    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    العالم العربي
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    أعلنت الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلات مباشرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من الشهر المقبل ضمن خطة توسيع لشبكة الرحلات الدولية.

    علم كردستان
    © AFP 2018 / Safin Hamed
    تفاصيل رسالة القنصل الأمريكي الجديد في أربيل لكردستان
    وذكرت الخطوط الجوية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الخطوط السعودية تبدأ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة "أربيل"، وهي المحطة الثانية في العراق بعد العاصمة بغداد، التي أُعيد التشغيل إليها في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

    وأتمت الخطوط السعودية، بحسب "واس"، جميع الاستعدادات للتشغيل إلى الوجهة الجديدة عبر جدولة الرحلات ضمن شبكة رحلاتها الدولية وإتاحتها للحجز، إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل الدولي بجميع متطلبات التشغيل وخدمة الضيوف.

    وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى اربيل سيُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف خاصة الحجاج والمعتمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الحركة العابرة، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.

    يذكر ان السعودية افتتحت قنصليتها في أربيل في شباط/فبراير 2016.

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    الكلمات الدلالية:
    بغداد, رحلات, طيران, السعودية, مطار, وكالة سبوتنيك, أربيل
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