قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوات سورية وأخرى كردية في القامشلي

قُتل وأصيب عدد من العسكريين في اشتباكات مسلحة بين قوات سورية وأخرى كردية في القامشلي، شمالي سوريا.

دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر أمني سوري، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "قتل 11 من الأمن العسكري، وأصيب 6 آخرون من حامية مطار القامشلي الدولي، في اشتباك مسلح مع ميليشيات الأسايش التابعة لحزب العمال الكردستاني عند منتزه السياحي وسط مدينة القامشلي".

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وأضاف المصدر "الاشتباك أدى إلى مقتل 7 من حزب الأسايش".

واتهم المصدر الأسايس بنصب كمين للقوات السورية، قائلا "الأسايش أعدوا كمينا للدوريات التي تجري عملية تبديل العناصر على حاجز دوار الوفاء (زوري) بشكل دوري".

وتابع المصدر "ميليشيات حزب العمال تغلق سوق مدينة القامشلي، وتقطع الطرق المؤدية إلى المدينة، وتتحشد حول المربع الأمني بالمدينة".

من جانبها قالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، في بيان، "قامت دورية تابعة للنظام مؤلفة من 3 سيارات صباح اليوم بالدخول إلى مناطق سيطرة قواتنا في مدينة قامشلو"، موضحة "قام عناصر الدورية باستهداف قواتنا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لترد قواتنا على هذا الاعتداء".

وأوضحت الأسايش "نجم عن الاشتباك مقتل 11 عنصرا من النظام، وجرح اثنين، بينما استشهد 7 من رفاقنا وجرح واحد".

وتخضع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن والتحالف الدولي، والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، في شمال البلاد، للإدارة الذاتية تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية.

