7 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء العراقي بشأن البصرة

وصدر عن الجلسة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، 7 القرارات.
1-إسناد ودعم أهالي البصرة خاصة عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين.
2-إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018، ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام، ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء.
3-إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.
4-إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون، وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
5-التأكيد على أن حق التظاهر مكفول سلميا، حسب الدستور وحماية هذا الحق.
6-دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي.
7- التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.
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