7 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء العراقي بشأن البصرة

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لمناقشة الاوضاع في محافظة البصرة.

وصدر عن الجلسة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، 7 القرارات.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي: يجب عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي في البصرة ونحذر من خلاف مسلح

وذكر البيان "تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة، في أدناه، من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي:

1-إسناد ودعم أهالي البصرة خاصة عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين.

2-إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018، ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام، ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء.

3-إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.

4-إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون، وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

5-التأكيد على أن حق التظاهر مكفول سلميا، حسب الدستور وحماية هذا الحق.

6-دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي.

7- التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.

© Sputnik . Nazik Mohamed ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البصرة جنوبي العراق إلى 3 قتلى و50 جريحا

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.