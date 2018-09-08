الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في البصرة إلى 7 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة، جنوبي العراق، أمس الجمعة، إلى 7 قتلى و50 جريحا.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، اليوم السبت "حصيلة الضحايا منذ يوم أمس وحتى الآن بلغت 7 شهداء و50 جريحا بينهم اثنان من القوات الأمنية".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani العبادي: يجب عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي في البصرة ونحذر من خلاف مسلح

وأضاف البدر "حصيلة الشهداء ارتفعت بعد وصول جثث 4 جثامين لأشخاص قضوا رميا بالرصاص إلى دائرة الطب العدلي، في محافظة البصرة".

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.