فرض حظر شامل للتجول في البصرة بدء من عصر اليوم وحتى صباح الغد

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة بدء من الساعة الرابعة (13:00 بتوقيت غرينتش) عصرا ولغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد، بعد أيام من أعمال عنف تشهدها المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط.

بغداد — سبوتنيك. وقال الساعدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حظر التجوال فرض لضبط الأمن في البصرة بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس".

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وكانت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة، جنوبي العراق، أمس الجمعة، ارتفعت إلى 7 قتلى و50 جريحا.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.