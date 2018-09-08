مصدر عسكري يكشف تفاصيل هجوم مسلحي "الأسايش الكردية" على جنود سوريين في القامشلي

تعرضت اليوم دوريات عسكرية سورية في مدينة القامشلي، الواقعة في أقصى شمال شرقي البلاد، لهجوم من قبل ميليشيا الأسايش الكردية التابعة لوحدات "حماية الشعب الكردية" أدى إلى مقتل عشرة جنود سوريين وإصابة ثمانية جنود تم نقلهم إلى مكان مجهول.