مشادة بين العبادي ومحافظ البصرة في البرلمان العراقي (فيديو)

شهدت جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية والمنعقدة لمناقشة الأزمة الاجتماعية والصحية القائمة في محافظة البصرة الجنوبية، مشادة كلامية بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

وحمل العيداني الذي كان يتحدث عن أوضاع البصرة، العبادي والوزراء في حكومته مسؤولية ما حدث بالبصرة.

وقال العيداني:"البصرة تحترق، وما سمعته من الوزراء وكأن المحافظة في عالم آخر. رئيس الحكومة لم يحرك ساكنا، رغم مرور عدة أيام على أحداث البصرة واستهداف المباني الحكومية".

وقاطع العبادي محافظ البصرة "مكانك في البصرة وليس في بغداد"، في إشارة إلى فرار أسعد العيداني من البصرة إلى العاصمة بغداد؛ عقب تدهور الأوضاع في المحافظة نتيجة الاحتجاجات.

ويدرس البرلمان أزمة البصرة بحضور وزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزير الدفاع عرفان الحيالي، ووزير الموارد المائية مهند سلمان السعدي، ووزيرة الصحة عديلة حمود.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.