المؤتمر الشعبي العام يحمل الأمم المتحدة مسؤولية نقل وفد صنعاء لمشاورات جنيف

حمّل تنظيم المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الأمم المتحدة مسؤولية توفير ضمانات بنقل وفد صنعاء إلى مشاورات جنيف، وإعادته في ظروف آمنة وملائمة.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لموقع التنظيم "المؤتمر نت"، اليوم السبت، أشار المؤتمر خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه صادق أمين أبو راس، إلى أن الأمم المتحدة تتحمل أيضاً "مسؤولية عدم السماح لتحالف العدوان بقيادة السعودية في القيام بإجراءات عرقلة وإعاقة وفد المشاورات، كما حصل مع الوفد الوطني في مشاورات جنيف والكويت السابقة، ومنع الوفد الوطني آنذاك من العودة إلى صنعاء لأكثر من ثلاثة أشهر".

© AP Photo / Hasan Jamali الرئيس هادي: صحتي طيبة والتجربة الإيرانية لن تنجح في اليمن

وجدد الاجتماع "التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام على دعم جهود السلام وبما يضمن إيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية تحافظ على كرامة وحقوق الشعب اليمني ووحدته وسيادته واستقلاله".

وكان من المقرر أن تنطلق الخميس الماضي، مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، إلا أن جماعة "أنصار الله" اتهمت التحالف (العسكري العربي الذي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات) بعرقلة وصول وفدها، من خلال عدم التصريح لطائرة عُمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.