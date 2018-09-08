زعيم الحوثيين يعلن انهيار محادثات الأمم المتحدة



القاهرة — سبوتنيك. واتهم زعيم جماعة "أنصار الله "، دول التحالف العربي التي تقودها السعودية، بإفشال مشاورات جنيف بنية مسبقة من خلال عرقلة سفر الوفد الحوثي، على طائرة محايدة.

وأضاف الحوثي "الوفد الوطني كان المطلوب أن يحظى بحقه في النقل الأمن عن طيران دولة محايدة وضمانة دولة محايدة، كعمان التي ليست شريكة في العدوان ودولة شقيقة، وقلنا إنه لا مانع أن تكون هذه الدول الصين أو روسيا أو الكويت، لكن دول التحالف أصرت أن يكون سفر الوفد محفوفا بالمخاطر".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد صرح بأن وفد جماعة "أنصار الله" لمشاورات جنيف بذل جهودا للحضور، لكن بعض القضايا العالقة حالت دون ذلك.