"النصرة" تجدد قصفها الصاروخي على مدينتي السقيلبية وسلحب شمالي حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي التنظيم المنتشرين في بلدتي الزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي استهدفوا المدينتين مساء اليوم بـ 10 قذائف صاروخية، ما أسفر عن وقوع 9 إصابات بينهم طفلان، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى مواقع سقوط الصواريخ، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني.
مصدر ميداني أكد لـ"سبوتنيك" أن سلاح المدفعية والصواريخ في الجيش السوري بدأ منذ صباح اليوم السبت قصفا مركزا ومكثفا مستهدفا مصادر إطلاق الصواريخ التي سقطت على مدينة محردة مساء أمس بالإضافة لمواقع انتشار المسلحين في قرى وبلدات الزكاة والأربعين وتل عثمان وبلدة المضيق والجنابرة واللطامنة وكفرزيتا.
وكان مسلحو "جيش العزة" أمس الجمعة استهدفوا مدينة محردة بصورايخ عنقودية، وذلك عقب صدور البيان الختامي حول (معركة إدلب) في ختام قمة طهران الثلاثية التي جمعت رؤساء روسيا وإيران وتركيا، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 30 آخرين، إصابات بعضهم بالغة الخطورة.
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