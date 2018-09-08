استقبله كبار الضباط بالمطار... قيادى كبير بالجيش الباكستاني يصل عمان

بدأ عسكري من قيادة الجيش الباكستاني زيارة إلى سلطنة عمان، تستغرق عدة أيام، واستقبله عدد من كبار رجال الجيش العماني.

القاهرة —سبوتنيك. وصل رئيس أركان سلاح الجو الباكستاني الفريق أول طيار مجاهد أنور خان، إلى العاصمة العمانية مسقط، مساء اليوم السبت، في زيارة لسلطنة عمان تستغرق عدة أيام.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تتيح هذه الزيارة، فرصة لتجديد الاتصالات فيما بين قواتها المسلحة على أعلى مستوى بالإضافة إلى إجراء حوار كامل حول التعاون المتبادل القائم والمستقبلي وتبادل وجهات النظر حول تعزيز السلام والرخاء الإقليميين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي العميد الركن جوي سالم بن خلفان الرحبي كبير ضباط الأركان الجويين بسلاح الجو السلطاني العماني، وعدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العماني، كما كان في الاستقبال سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمسقط.

وتتمتع باكستان وسلطنة بموقعين استراتيجيين، وهما جارتان بحريتان ولهما موانئ هامة على بحر عمان، وتفصل بين سواحلهما 202 ميلا بحريا.